Circa 600 euro di multa e 15 punti tolti dalla patente. È questa la “punizione” per un giovane camionista che stava guidando sulla A11: per recuperare della merce che era volata via dal suo furgone, ha prima ingranato la retromarcia, poi è sceso dal mezzo e ha attraversato l’autostrada schivando macchine e altri tir. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere del Centro operativo di polizia Stradale della Toscana, così una pattuglia è intervenuta poco dopo e ha fermato l’autista.

In retromarcia sull'A11

Il giovane stava guidando sulla A11, all'altezza di Montecatini, quando si è accorto che alcuni pacchi erano caduti dal suo furgone. Ha pensato, così, di spostarsi nella corsia di emergenza e di mettere la retromarcia per tornare indietro a recuperarli. Man mano che procedeva in retromarcia, quando avvistava la sua merce sull’asfalto, si fermava, apriva lo sportello, scendeva dal mezzo e attraversava la carreggiata per recuperare i pacchi. Incurante delle auto e dei tir che arrivavano e del pericolo di essere investito o causare incidenti. Recuperata la merce, tornava sul furgone per rimettere la retromarcia e andare a cercare altri pacchi caduti.

Fermato e multato

Le telecamere dell’autostrada hanno ripreso tutta la scena e dal Centro operativo della Toscana è stata allertata una pattuglia della sottosezione di Montecatini. La polizia stradale ha sorpreso il giovane mentre andava in retromarcia vicino alla galleria di Serravalle Pistoiese e l’ha fermato. I poliziotti hanno portato l'uomo al casello di Montecatini e l’hanno sanzionato per non aver fissato bene il carico e per aver attraversato a piedi la carreggiata, per un totale di circa 600 euro. La Polstrada ha avviato la procedura per segnalarlo alla Motorizzazione ai fini della revisione della patente, togliendogli pure 15 punti.