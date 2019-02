Gorgonzola Dop contaminato da Listeria: ritirato dai supermercati

Diversi lotti di gorgonzola Dop sono stati ritirati dal mercato per rischio microbiologico. Il sito del ministero della Salute, infatti, segnala la presenza di Listeria monocytogens in alcuni gorgonzola di diversi marchi: Bella Italia, Igor Blu, Novarì, Colle Maggio, Casa Leonardi. Tutti i lotti sono stati prodotti nello stabilimento di Cameri, provincia di Novara, e sul sito del ministero sono indicate le informazioni per identificare i lotti contaminati.

Il rischio di contrarre la listeriosi

La Listeria è una famiglia di batteri composta da dieci specie che si possono trovare nel terreno, nelle piante, nelle acque o in alcune specie animali. Una tipologia di batterio, la Listeria monocytogenes, causa la listeriosi, una malattia che colpisce l’uomo e gli animali (COS'È E COME SI TRASMETTE). Seppur rara, la listeriosi è spesso grave, con elevati tassi di ricovero ospedaliero e mortalità. Nel 2011, in Unione Europea sono stati segnalati in tutto circa 1.470 casi, con un tasso di mortalità del 12,7 %. Il consumo di cibo o mangime contaminato è la principale via di trasmissione per l’uomo e gli animali, ma le infezioni possono verificarsi anche attraverso il contatto con animali o persone infetti. La cottura a temperature superiori a 65 °C uccide i batteri ma il batterio Listeria può essere presente in diversi alimenti pronti e, a differenza di molti altri batteri di origine alimentare, sopravvive negli ambienti salati e alle basse temperature (tra +2 °C e 4 °C).