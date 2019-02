Un uomo ha cercato di uccidere la cognata investendola con l’auto e ora la donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L’autore del gesto, un idraulico di 49 anni, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, con l'accusa di tentato omicidio aggravato. La vittima ha riportato fratture multiple e contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Motivi di eredità

L'uomo alla guida dell'auto, intorno alle 10, si è lanciato con la Ford Transit di proprietà della sua ditta artigiana contro la cognata, una pensionata 65enne, che stava camminando per strada. La donna è rimasta a terra ed è poi stata soccorsa da un’ambulanza del 118 che l’ha accompagnata all'ospedale di Borgo San Lorenzo. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, i motivi del gesto sarebbero legati a dissapori familiari per questioni di eredità. L'uomo ora si trova nel carcere di Solliciano.