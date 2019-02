Associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, come hashish, marijuana e cocaina. È con queste accuse che 12 persone sono finite in carcere in provincia di Frosinone. Tra i coinvolti, anche un poliziotto che faceva da corriere.

Un poliziotto faceva da corriere

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, è stata eseguita dai carabinieri di Cassino insieme alla squadra mobile. Le indagini hanno portato alla luce un sodalizio che aveva il monopolio della gestione dello spaccio di stupefacenti in alcuni comuni del Cassinate. Per gli stupefacenti, il gruppo si riforniva da criminali che operavano in Campania, sfruttando la figura di un poliziotto che svolgeva il ruolo di corriere.

Sequestrati 10 chili di stupefacenti e 2 pistole

L'indagine ha svelato una fiorente attività di spaccio svolta dal sodalizio, che aveva “allestito” in alcuni comuni delle piazze di spaccio. Otto persone sono state arrestate in flagranza per spaccio, mentre sono state sequestrate due pistole e 10 chili di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana. Per gli arresti e le perquisizioni sono stati impiegati 36 carabinieri e 36 operatori della Questura di Frosinone.