Si è spacciato per l'ex senatore Sergio Zavoli per ottenere dalla Rai un accredito al prossimo Festival di Sanremo (LO SPECIALE) destinato a quello che sarebbe stato il suo pupillo. Protagonista della vicenda è un 43enne di Napoli ritenuto responsabile del reato di "sostituzione di persona" per aver attivato un falso dominio denominato “senato.eu”, e quindi diverse caselle di posta elettronica, con l'obiettivo di ricevere un pass per partecipare alla manifestazione canora. Nei suoi confronti la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha eseguito una perquisizione locale e informatica che ha portato al sequestro di diversi computer, supporti informatici e sette hard disk, utilizzati per l'attività illecita.

Sequestrato il dominio senato.eu

A far scattare le indagini, partite dopo una denuncia partita dai vertici della Rai, è stata una sospetta corrispondenza mail intrattenuta dall’Ufficio Stampa con quello che sembrava essere l'ex senatore Sergio Zavoli. Nello scambio di posta elettronica veniva richiesto per l’indagato, indicato quale suo "pupillo" e Capo Ufficio Stampa del senatore, un accredito il Festival di Sanremo. Ma gli accertamenti svolti dai poliziotti della Postale hanno rivelato come non solo qualcuno si stesse spacciando per il senatore Zavoli, ma come fosse stato registrato fraudolentemente il dominio "senato.eu" al quale erano associati falsi account di posta elettronica di altre figure istituzionali, tra cui le caselle Giorgio.NAPOLITANO@senato.eu, riferibile al presidente emerito della Repubblica, e Domenico.AURICCHIO@senato.eu. Inoltre, la Polizia, non potendo escludere la possibilità che siano stati commessi altri reati analoghi, ha emesso un provvedimento di sequestro dell'intero dominio senato.eu.