Non si arresta l’ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia negli ultimi giorni (LE PREVISIONI). Allerta rossa in Calabria, dove sono state chiuse le scuole in tutta la fascia ionica e nell’area della Presila. Durante la notte sono stati registrati allagamenti nel Crotonese. Allagamenti e auto impantanate anche a Palermo, dove piove ininterrottamente da ieri con rovesci e vento forte. A causa delle condizioni meteo la prefettura del capoluogo siciliano ha disposto la parziale chiusura dell’autostrada A18, all’altezza dello svincolo dei Giardini Naxos. Anche le isole Eolie flagellate dal maltempo. A Vulcano frana una parte della strada provinciale.

Allerta rossa in Calabria, scuole chiuse in molti comuni

La protezione civile ha indicato per la giornata di oggi lo stato di allerta rossa in Calabria: scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell'area della Presila, a causa delle forti mareggiate lungo la costa. Durante la notte sono stati registrati allagamenti in provincia di Crotone, dove la strada provinciale 52 che collega la frazione Papanice con il capoluogo è stata chiusa al traffico, costringendo i residenti a percorrere percorsi alternativi. La prefettura di Catanzaro ha attivato il Centro coordinamento dei soccorsi con l'obiettivo di "monitorare costantemente l'evolversi della situazione". L'ufficio territoriale del governo ha evidenziato che "da una prima ricognizione effettuata nelle prime ore di stamane, non sono emerse criticità significative".

A Palermo allagamenti e auto impantanate

Allagamenti e auto impantanate anche a Palermo dove piove ininterrottamente da ieri con rovesci e vento forte. I vigili del fuoco sono intervenuti all'alba soprattutto in via Re Ruggero e via Imera: diversi gli automobilisti rimasti bloccati nelle loro vetture. Già ieri la Protezione civile regionale ha diramato un avviso relativamente al rischio meteo-idrogeologico e idraulico fino alle 24 di oggi. Come previsto, i fenomeni sono accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Previsti anche "venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte".

Disposta la chiusura della A18 all’altezza di Giardini Naxos

Sempre in Sicilia è stata disposta la chiusura parziale dell'autostrada A18. A seguito degli intensi fenomeni meteorologici avversi delle ultime ore, il Comitato operativo per la viabilità di Palermo ha vietato il transito ai veicoli leggeri nel tratto ricompreso fra gli svincoli di Giardini Naxos e Roccalumera in direzione Messina. La misura si è resa necessaria a seguito della formazione di alcune buche lungo la carreggiata Catania-Messina, nel tratto, già caratterizzato dal doppio senso di marcia. I mezzi leggeri provenienti da Catania usciranno dallo svincolo di Giardini Naxos e, percorrendo la statale 114, potranno reimmettersi nell'A18 attraverso lo svincolo di Roccalumera. I mezzi pesanti continueranno a percorrere l'autostrada, con l'istituzione di un senso unico alternato disciplinato con l'ausilio della Polizia Stradale e di personale del Consorzio Autostrade Siciliane. Il senso unico alternato interesserà tutto il traffico proveniente da Messina e diretto a Catania. La misura si è resa necessaria, spiega una nota, per effettuare gli interventi urgenti di ripristino del manto stradale.

Pioggia e vento alle Eolie, frana strada a Vulcano

Anche le Eolie flagellate dal maltempo. Mare mosso e isole quasi prive di collegamenti, con vento e pioggia torrenziale che hanno colpito l'arcipelago. A Vulcano è franata una parte della strada provinciale che dal porto conduce al Piano. Bloccati gli alunni diretti a scuola.