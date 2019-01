Mercoledì la neve non ce l’ha fatta ad imbiancare Milano. Un timido passaggio nevoso nelle prime ore del mattino e poi, sul capoluogo lombardo, i fiocchi si sono trasformati in pioggia. Ma freddo e maltempo non demordono: da giovedì sera arriva Big Snow, la perturbazione che porterà tanta neve fino in pianura.

Big snow da giovedì sera

Sarà al neve la protagonista dello scenario meteo dei prossimi giorni. Da giovedì sera un’intensa perturbazione interesserà il Centro Nord Italia con un vero boom di neve in montagna e tanti episodi anche sulle città di pianura. La presenza di sacche di aria fredda manterranno le temperature ancora piuttosto rigide favorendo così precipitazioni nevose fino in pianura. Le nevicate si intensificheranno sulle pianure del Nord Ovest, venerdì mattina nevicherà intensamente con accumuli previsti dai 10 ai 30 centimetri sulle principali città del Nord.

Neve a Milano

Per venerdì sono attese tutte le condizioni meteo favorevoli per un'abbondante nevicata su Milano. E' in arrivo una perturbazione carica di energia e i venti provenienti da Nord manterranno le temperature intorno allo zero o lievemente al di sopra. In base alle proiezioni sul capoluogo lombardo potrebbero cadere fino a 10 cm di neve e fino a 20-25 sulle adiacenti aree collinari.

Tutti i dettagli

Nel dettaglio la neve su Milano inizierà a cadere dalle prime ore del mattino con una intensificazione a metà giornata. venti da nord deboli o moderati fino a 10 km orari. Temperatura massima di 1 o 2 gradi, più bassa quella percepita. Verso sera è previsto un rilazo termico e prevarranno quindi le piogge. Ulteriore rialzo della quota neve nella notte.

Gli interventi del Comune

Il Comune di Milano è pronto ad affrontare l'ondata di freddo prevista per venerdì. Sarà attivato il Centro operativo comunale presso la centrale operativa della Protezione Civile a cui prendono parte le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza e Polizia Locale allo scopo di coordinare gli interventi.