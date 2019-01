Meteo, le previsioni di domani mercoledì 30 gennaio

Nel corso della settimana l’Italia sarà interessata da diverse perturbazioni provenienti dalla Francia, responsabili di piogge e nevicate fino in pianura. La prima ondata di maltempo è attesa mercoledì, la seconda ancora più intensa arriverà venerdì. Sulle Alpi sono previsti importanti accumuli di neve fresca ma anche sulla Val Padana occidentale i fiocchi cadranno fino in pianura.

Le previsioni al Nord

Cieli nuvolosi con fenomeni sparsi, nevosi fino a bassa quota. Fiocchi imbiancheranno il Piemonte orientale, la Lombardia, l’Emilia. La neve sarà possibile quindi a Milano, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Novara, Alessandria. Neve attesa anche sulle zone interne della Liguria, non esclusa fino a Genova. In serata i fenomeni si sposteranno al Nord est con pioviggini o deboli nevicate in quota. Temperature in calo con massime tra 2 e 6 gradi nelle ore centrali del giorno.

Meteo Bologna

Cielo molto nuvoloso per tutto il giorno con deboli piogge che si potranno trasformare in neve dal pomeriggio-sera. Venti deboli al mattino, moderati da Est nel pomeriggio. Temperature minima -1°, massima di 3-4- gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo instabile sulle regioni tirreniche con piogge in estensione anche sull’Adriatico verso sera. Neve a quote collinari dai 500 - 900 metri. Massime in calo e comprese tra 4 e 8 gradi. Forte rinforzo dei venti sul Tirreno e mareggiate sulle coste.

Le previsioni al Sud

Molto nuvoloso con piogge sulla Sicilia, Sardegna e le regioni tirreniche. Maltempo in estensione anche all’area adriatica verso sera. La neve cadrà a quote alte, superiori ai 900-1100 metri. Temperature massime in calo e comprese tra 9 e 13 gradi. Giornata molto ventosa sui mari di Ponente e basso Ionio. Il maestrale potrà raggiungere raffiche di 100 km orari intorno alle isole maggiori.

Sardegna, allerta meteo per neve, vento e mareggiate

Allerta meteo della Protezione Civile per nevicate, vento e mareggiate sulla Sardegna. Mercoledì a partire dalla mattina, si prevedono deboli nevicate dai 500-600 metri sulla Sardegna settentrionale e centrale. Dalle ore centrali sono inoltre previsti venti forti Nord. Burrasca lungo le coste settentrionali e mareggiate.