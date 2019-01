Vladimir Luxuria contro Daniela Santanchè: "Sei più trans di me"

Scontro in diretta tv tra Vladimir Luxuria e Daniela Santanchè. L’episodio è avvenuto durante la puntata della trasmissione "Non è l’Arena", andata in onda su La7 domenica 27 gennaio. La polemica parte dai commenti nei confronti della partecipazione dell’attivista ad un’altra trasmissione tv dove ha parlato di bullismo e al termine della quale è stata accusata di avere fatto propaganda transgender con i bambini.

Santanchè: "Luxuria, sei un uomo". La risposta: "Sei più trans di me"

Durante il dibattito si è però accesa la polemica proprio tra Daniela Santanchè e Vladimir Luxuria: "In natura chi ha la vagina è femmina, chi ha il pene è maschio. Lei, con tutto il rispetto, ha il pene e quindi è un uomo", ha detto la leader di Fdi. Commento che non è piaciuto all’attivista transgender Luxuria che replicato: "Non mi parli di natura proprio lei, che ha fatto molti più interventi chirurgici di me per motivi estetici. Sei più trans di me, Dany".