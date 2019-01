Migliora il tempo al Sud, mentre rimane stabile sul resto della Penisola nella giornata di oggi, 27 gennaio. Sull’Italia è però in arrivo una perturbazione dall'Europa Nord-occidentale che nella prossima settimana porterà un’ondata di freddo: l’apice è atteso tra il 30 e il 31 gennaio, cioè nei ‘giorni della merla’ (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Per oggi il tempo al Nord è in gran parte nuvoloso, con qualche pioggia su Liguria, Lombardia ed Emilia, in estensione al Triveneto. Nella notte, foschie anche dense sulle pianure centro-orientali. Neve dai 400-600 metri. Temperature in calo, massime tra 4 e 9.

Il tempo a Milano

A Milano tempo nuvoloso, con temperature comprese fra 1 e 3 gradi, e rischio di pioggia per l'intera giornata. Venti leggeri tutto il giorno.

La situazione al Centro

Al Centro nuvoloso sulle regioni tirreniche con piogge in intensificazione serale e neve dai 1300 metri. Nuvoloso ma asciutto sull'Adriatico. Temperature in rialzo, con massime tra 9 e 13 gradi.

Il tempo a Roma

A Roma cielo nuvoloso. Attese piogge durante tutta la giornata, con una minima di 3 gradi e una massima che, nel pomeriggio, potrà raggiungere i 13. Venti deboli.

La situazione meteo al Sud e sulle Isole

Al Sud tempo inizialmente soleggiato, ma nel corso della sera peggiora sul Tirreno con qualche pioggia su Campania e Calabria. Nuvoloso in Sardegna con qualche debole precipitazione. Anche in questo caso temperature in rialzo, con massime tra 11 e 15.

Il tempo a Napoli

A Napoli tempo variabile, con deboli piogge attese in serata. La mattina la temperatura minima sarà di 5°C, con venti leggeri. Mentre la massima arriverà a 13 gradi, nel pomeriggio.