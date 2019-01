Alessandro Cattelan posta una foto su Instagram in cui legge alle sue figlie il libro “La bambina con due papà”, che sensibilizza i bambini sul tema delle famiglie arcobaleno, e viene travolto da commenti di critiche e insulti. A cui il conduttore di X Factor ha risposto con ironia. "Non è natura", commenta qualcuno, "Perché leggi questi libri di me*** alle tue figlie?", chiede con rabbia qualcun altro. "...Io non me la prendo con chi legge sti libri, ma con chi li scrive. La natura esiste e andare contro natura non porta a niente di buono, in nessun caso. NATURAAAAAAA”, scrive un altro utente. E Cattelan replica: "Dovesse venirti l'influenza mi raccomando non prendere l'aspirina. È contro natura!".

L'ironia di Cattelan



II conduttore ha raccontato la vicenda a Radio Deejay, e commentando alcune attacchi al suo post ha risposto ancora con ironia: a chi gli chiede perché legga “questi libri di m...” alle sue figlie lui risponde: "Perché da grandi non facciano domande stupide come questa".