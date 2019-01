Grosso furto in casa dell’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. A riportalo Il Corriere della Sera, secondocui, domenica 20 gennaio, al ritorno da un week-end fuori città, l’ex primo cittadino e la moglie Cinzia Sasso hanno trovato la porta di casa forzata e la cassaforte scassinata. Ricco il bottino dei ladri, che hanno portato via gioielli e orologi per un valore totale di 300mila euro. Nello stesso fine settimana, ricorda Il Corriere, anche l’appartamento milanese di Dori Ghezzi è stato preso di mira dai ladri. In questo caso però una vicina della moglie di Fabrizio De André ha sentito degli strani rumori e ha chiamato il 112: i ladri, che devono essersi accorti di qualcosa, sono scappati senza portar via nulla, prima che arrivassero i carabinieri.