Meteo, le previsioni di domani mercoledì 23 gennaio

Un insidioso ciclone mediterraneo si sta formanDo sul mar Tirreno. Sarà il responsabile di venti tempestosi sui nostri mari e sulle isole maggiori con raffiche superiori ai 100 km orari. Le temperature subiranno un ulteriore calo. Il clima freddo e umido favorirà le nevicate, in qualche caso anche molto abbondanti. Tutta l'Italia ne sarà interessata, dal Friuli Venezia Giulia fino alla Sicilia.

Le previsioni al Nord

Molto nuvoloso con fenomeni piuttosto deboli, nevosi a bassa quota. La neve è attesa fino in pianura sull’Emilia Romagna e il Triveneto. Temperature massime in ulteriore calo e comprese tra 0 e 4 gradi nelle ore centrali del giorno. Forti venti settentrionali sull’alto Adriatico. Fiocchi di neve a Trieste con raffiche di bora fino a 80 km orari e temperature percepita di diversi gradi sotto lo zero.

Le previsioni al Centro

Tempo molto instabile sulle regioni tirreniche con piogge e nevicate a bassa quota in veloce estensione anche alla parte adriatica. Neve dai 300-500 metri ma localmente le quote potrebbero esser più basse. Criticità per le zone interne del Lazio, l’Umbria e le Marche. Rischio neve anche nelle zone più alte di Roma. Massime in calo comprese tra 4 e 8 gradi.

Le previsioni al Sud

Spiccata instabilità sulla Sicilia, la Calabria e la Campania con piogge frequenti e nevicate al di sopra dei 600-900 metri. Aperture sulle altre regioni. Massime comprese tra 8 e 11 gradi. Rinforzo deciso dei venti e del moto ondoso. Raffiche di maestrale in aumento fino a 100 km orari. Tra le città più piovose Napoli (attesi più di 20mm nel corso del giorno), la più fredda L’Aquila con 2 gradi e neve.