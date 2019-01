Il maltempo si è abbattuto nella giornata di oggi (LE PREVISIONI) su diverse zone del Centro Sud. Colpita in particolare la Toscana, dove è stata diramata un’allerta arancione per forti nevicate. Rovesci intensi anche sulla costa marchigiana e neve nell’entroterra, mentre la Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo a Salerno e la neve è caduta anche in Emilia-Romagna. Intanto, Roma si prepara ad accogliere la neve, prevista per i prossimi due giorni nelle zone più alte della città.

La situazione nelle Marche, Abruzzo e Umbria

Nelle Marche la pioggia si è abbattuta lungo la costa, mentre sulle colline oltre i 350 m di quota e in montagna i rovesci si sono trasformati in neve. Per questo, è stato predisposto l’obbligo di pneumatici invernali o da neve oppure catene a bordo. Nevica anche in varie zone dell'entroterra, nel Pesarese in particolare, dove le scuole oggi sono chiuse in diverse città tra cui Urbino e Cagli, e in Abruzzo, con qualche problema di viabilità: in particolare c'è neve sulla A24 Roma-Teramo tra Carsoli e la Valle del Salto. A L'Aquila oggi le scuole sono rimaste chiuse, mentre saranno chiusi tutti gli istituti scolastici domani a Spoleto (Umbria), compresi i centri diurni socio-riabilitativi per disabili e anziani.

La neve sulla costa emiliana

Deboli neviacte si sono registrate sulle colline emiliane, ma a tratti hanno raggiunto la pianura della bassa Emilia, con spiagge imbiancate tra Riminese e Ravennate. Fiocchi anche a Forlì e Cervia. Nelle prossime ore si prevedono debolissime precipitazioni lungo tutto l'Appennino, fino a Bologna, Modena e Ferrara con debole neve o pioggia mista a neve fino in pianura.

Bologna aumenta i posti letto per allerta gelo

Sempre in Emilia-Romagna, a Bologna, ventisei posti letto in più sono stati messi a disposizione dopo l'allerta gelo della protezione civile. Lo ha riferito il Comune, che ha potenziato le misure di accoglienza del Piano Freddo ed è pronto a far partire i mezzi spalaneve e spargisale per le strade. I posti per le persone che dormono in strada hanno raggiunto ora quota 299. Gli operatori dell'Help Center sono in strada dalle 10 alle 2 di notte.

Allerta gialla a Salerno

A Salerno e provincia è stata prorogata fino alle 9 di domani mattina l'allerta meteo gialla già in vigore nella giornata di oggi per piogge e temporali sulla fascia costiera. È previsto infatti che nelle prossime ore proseguiranno le precipitazioni anche a carattere di moderato rovescio o temporale con possibili raffiche di vento.

Nevicate in Piemonte

Allerta gialla nelle prossime ore anche sul Piemonte sudoccidentale a causa delle nevicate che dovrebbero portare una decina di centimetri anche in pianura. "Possibili disagi alla viabilità - avverte Arpa - nelle valli Tanaro, Belbo e Bormida, nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria.

Scuole chiuse in Toscana

In Toscana, invece, è stato diramato il codice arancione per le nevicate attese su gran parte delle zone interne. "Gli operatori della Viabilità della Città Metropolitana stanno operando sulle strade di competenza ma - avverte Angelo Bassi, consigliere delegato alla Protezione civile - si ricorda in ogni caso l'obbligo delle dotazioni invernali e si raccomanda la massima attenzione alla guida". Scuole chiuse a causa del maltempo a Siena, in gran parte della provincia Aretina, a Sassetta, nel Livornese e a Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri.

Data ultima modifica 22 gennaio 2019 ore 18:31