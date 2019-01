Meteo, le previsioni di martedì 15 gennaio

Migliora il tempo quasi ovunque martedì 15 gennaio, con sole prevalente eccetto qualche nevicata sullle Alpi e in Abruzzo e dell'instabilità al Sud. Il tempo dovrebbe poi tornare a peggiorare gradualmente da mercoledì per l’avvicinamento di una nuova perturbazione, con nubi in aumento su regioni tirreniche e isole che porteranno qualche pioggia. Sul resto d'Italia più sole e temperature più miti.

Sole al Nord, ma qualche nevicata sulle Alpi

Al Nord bella giornata di sole seppur con qualche foschia o banco di nebbia in pianura al mattino in dissolvimento diurno. Sempre in mattinata ancora qualche nevicata sulle Alpi di confine e l'Alto Adige sotto i 500m in attenuazione la notte, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in calo, minime tra 1 e 6 e massime tra 10 e 13.

Al Centro qualche pioggia sull'Adriatico e neve in Abruzzo

Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche nube sparsa in Sardegna. Variabilità e qualche fenomeno lungo l'Adriatico, nevoso fino a bassa quota in Abruzzo, poco nuvoloso sul Tirreno. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 13, minime tra 1 e 6.

Instabilità al Sud, migliora in giornata

Al Sud migliora su Sicilia e Campania, a tratti instabile altrove con piogge e nevicate sulla dorsale fino a 400-700m in nottata ma ultimi fenomeni al mattino su Puglia e Calabria ionica. In prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature stabili, minime tra 7 e 14 e massime tra 10 e 14.