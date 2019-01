Autostrade per l’Italia “pagherà” per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova, crollato lo scorso 14 agosto. Ad annunciarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli che, su Twitter, ha scritto: “Aspi ha comunicato al commissario Bucci l'impegno a pagare per ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa".

Autostrade esclusa dalla ricostruzione

La società, il cui ad Giovanni Castellucci è stato assolto oggi in un procedimento che lo vedeva imputato per la strage del bus di Avellino, è coinvolta nell’inchiesta sul crollo del ponte e lo stesso Castellucci è tra i 21 indagati per la vicenda. Autostrade, inoltre, era stata esclusa dalla gara per la ricostruzione del ponte così come voluto dall’esecutivo gialloverde e aveva successivamente presentato ricorso contro il decreto contenente le misure per la ricostruzione. Nel frattempo, sono iniziati il 20 dicembre scorso i lavori di demolizione del viadotto, mentre il progetto di Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr (basato sull’idea di Renzo Piano) è stato scelto per la realizzazione del nuovo ponte.