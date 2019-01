Viaggi in aereo a rischio in tutta Italia, venerdì 11 gennaio, a causa di uno sciopero nazionale dei controllori di volo. I lavoratori si fermeranno dalle 13 alle 17. Le principali compagnie che operano sull’Italia hanno già annunciato le modifiche ai voli previste per la giornata. Alitalia ha pubblicato sul proprio sito l’elenco completo dei voli cancellati, che comprende sia collegamenti nazionali che internazionali. L’Enac ha pubblicato invece l’elenco dei voli garantiti secondo quanto previsto dalla legge vigente.

Alitalia: “80% dei viaggiatori riuscirà a partire comunque in giornata”

Alitalia ha informato di aver “attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni”. E ha precisato: “L’80% riuscirà a partire nella stessa giornata dell’11 gennaio”. Chi ha acquistato un biglietto Alitalia per l’11 gennaio, in caso di cancellazione o modica dell’orario, può chiedere il cambio della prenotazione senza penale o richiedere il rimborso fino al 18 gennaio, nel caso in cui il collegamento sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore.

Possibili disagi anche su voli Ryanair e Easyjet

Ryanair afferma invece di aver già avvisato via email e sms i passeggeri dei voli cancellati per domani, offrendo la possibilità di ottenere il rimborso, la riprenotazione su un volo successivo o la prenotazione con altra compagnia area. L’avvertimento è comunque quello di controllare lo stato del proprio volo sul portale del vettore. Anche Easyjet non esclude ritardi e cancellazioni per lo sciopero. E precisa: “Tutti i passeggeri dei voli colpiti da tali disagi verranno informati via e-mail e sms”.

Vueling, ritardi e cancellazioni

Anche la compagna spagnola low cost Vueling ha pubblicato la lista completa dei voli che non saranno effettuati. “Inoltre, a seconda di come evolva lo sciopero, è possibile che si verifichino ritardi su altri voli” precisa ancora la compagnia.