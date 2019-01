Maltempo, nevicate e scuole chiuse al Centro-Sud

Nevicate in Abruzzo, scuole chiuse a Potenza e allerta gialla in Sicilia. In queste ore il maltempo si sta abbattendo sul Centro-Sud della penisola italiana, creando non pochi disagi. Sul Potentino, un’intensa nevicata è in corso dalla scorsa notte, costringendo il capoluogo e molti Comuni della provincia a chiudere le scuole. Inoltre, già dalla serata di ieri 9 gennaio, sulle strade provinciali e statali è in vigore il divieto di circolazione, istituito dal prefetto di Potenza per i mezzi pesanti (LE PREVISIONI METEO).

Nevicate in Abruzzo

In Abruzzo, invece, il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse per le possibili nevicate. Nell'avviso, diffuso ieri sera, si sottolinea che per le successive 24-36 ore sono previste sulla Regione nevicate al di sopra dei 200 metri, con quantità al suolo da deboli a moderate in pianura e fino ad abbondanti a quote collinari e montane. Dopo l'avviso meteo, la Protezione Civile regionale ha messo in stato di preallerta le organizzazioni di volontariato e ha invitato le amministrazioni comunali a verificare la disponibilità del proprio personale. I Comuni sono stati poi sollecitati a prendere contatti con le ditte convenzionate per lo sgombero neve e a mettere in atto ogni altra misura prevista nei piani di emergenza.

Allerta gialla in Sicilia

La Protezione Civile regionale siciliana, invece, ha emesso un bollettino di allerta gialla per condizioni meteo avverse dalla mezzanotte di ieri fino alla mezzanotte di oggi. "In particolare viene evidenziato che sono previsti forti venti ed un generale sensibile calo delle temperature, specie nei valori minimi con temperature molto basse nel primo mattino e nelle ore serali", spiega la Protezione civile.