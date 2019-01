Il direttore della Normale di Pisa, Vincenzo Barone, ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili, che sono già pervenute al protocollo della Scuola. La decisione è maturata nella notte dopo che ieri pomeriggio Barone aveva annunciato che avrebbe valutato come comportarsi solo dopo aver appreso, nel corso del Senato accademico, i termini della mozione di sfiducia presentata dagli studenti. Una mozione nata a seguito della vicenda legata all'idea di "una Normale al Sud". Un progetto fortemente voluto da Barone, ma che non ha convinto la comunità normalista e parte del mondo politico pisano, e che alla fine è tramontato lasciando in piedi l'istituzione di una nuova scuola superiore universitaria indipendente alla Federico II di Napoli. Confermando le sue dimissioni, Barone ha detto: "Non ho nulla da commentare, d'ora in avanti penserò un po' di più alla mia salute".

Il progetto e le contestazioni

Il 6 gennaio scorso 300 professori di università italiane e straniere avevano firmato un documento di sostegno al direttore Barone. Il progetto prevedeva per Napoli una sede della Normale dove realizzare, tra l'altro, corsi di astro-chimica, di blue economy, di beni culturali 2.0. Gli studenti fin da subito avevano contestato le modalità dell'ipotesi di "gemmazione" della Normale, lamentando "scarsa trasparenza su didattica, reclutamento e diritto allo studio". Anche alcuni docenti hanno duramente attaccato il direttore, contestandogli la "gestione" della vicenda per la "mancata trasparenza sull'operazione, con risposte fin troppo reticenti anche a precise domande e perché non c'è stata alcuna condivisione del progetto". Di parere contrario anche la Lega, con il sindaco di Pisa Michele Conti che si è opposto al progetto, naufragato poi a metà dicembre: la Scuola Superiore del Sud nascerà, ma non in gemellaggio con la Normale.

Chi è Vincenzo Barone

Barone era direttore della Normale dal 2016. Classe 1952, è un chimico e accademico attivo nel campo della chimica teorica e computazionale. Nell’ottobre scorso aveva ricevuto molta eco mediatica una sua denuncia contro il sessismo dell’università. "Ogni volta che si tratta di valutare o proporre il nome di una donna per un posto da docente, si scatena il finimondo”, aveva dichiarato.