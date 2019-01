Meningite, studentessa 19enne ricoverata a Padova: avviata la procedura di profilassi

Una studentessa 19enne di Lagnasco (Cuneo), iscritta all'Università di Padova, è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Sant'Antonio di Padova per meningite da meningococco. La giovane non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono in lento miglioramento. I primi sintomi della malattia si sono manifestati il 6 gennaio. La ragazza ha detto di aver trascorso la notte di Capodanno a Venezia a casa di amici, di aver frequentato due aule studio universitarie dal 2 al 4 gennaio (l’aula Pollaio di via Paolotti e l’aula studio di Via Japelli) e la biblioteca del centro culturale San Gaetano il 4 e il 5 gennaio.

Sottoposte a profilassi una ventina di persone

I medici dell'Ulss 6 del Veneto riferiscono in una nota di aver già rintracciato e sottoposto a profilassi una ventina di persone: i coinquilini della ragazza, i suoi amici, i ragazzi che avevano frequentato la festa di Capodanno a Venezia, gli operatori dell'ambulanza e del pronto soccorso. La profilassi è obbligatoria solo in caso di contatto stretto e prolungato, ma la direzione dell'Ulss 6 ha comunque diramato l'avviso nelle aule studio e nella biblioteca frequentate dalla 19enne, per informare l'utenza della sorveglianza sanitaria in corso.