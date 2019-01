Omicidio Idy Diene a Firenze, Pirrone condannato a 16 anni

Roberto Pirrone è stato condannato a 16 anni per l’omicidio di Idy Diene, il venditore senegalese ucciso a colpi di pistola sul Ponte Vespucci a Firenze il 5 marzo 2018. Il gup, Sara Farini, non ha riconosciuto l'aggravante dei futili motivi, che era stata contestata dall’accusa, ma non ha concesso le attenuanti generiche. La condanna è in linea con la richiesta del pm Giuseppe Ledda, che aveva indicato la pena in 24 anni, poi calati a 16 anni per la riduzione concessa dal rito abbreviato.

Pirrone in aula, tra 60 giorni le motivazioni

L’ex tipografo ha assistito in silenzio in aula alla lettura del dispositivo e tra 60 giorni arriveranno le motivazioni della sentenza. Oltre alla pena in carcere, sono stati disposti dei risarcimenti ad alcune parti civili. Diene era poligamo e aveva tre mogli. Alla consorte che abita in Toscana sono state attribuite subito provvisionali esecutive di 100mila euro e alle altre due da 75mila. I figli e altri parenti dell'uomo riceveranno 50mila euro.