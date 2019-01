Dalle 8 del 7 gennaio fino alle 20 del 31 gennaio sarà possibile iscrivere i propri figli all’anno scolastico 2019-2020 per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. L’anticipo delle iscrizioni rispetto agli anni scorsi è stato fortemente voluto dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, e servirà a far partire le operazioni necessarie a portare in cattedra tutti i docenti sin dall'inizio della scuola a settembre. L’iscrizione può essere fatta solo online sul sito del Miur dedicato (www.iscrizioni.istruzione.it) previa una registrazione che poteva essere fatta già a partire dal 27 dicembre.

La procedura d’iscrizione

Sul sito i genitori interessati possono trovare tutte le informazioni utili per lo svolgimento della procedura. Chi ha un'identità digitale Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l'identità. Altrimenti si potrà procedere con la normale registrazione al portale e seguire passo dopo passo la propria procedura di iscrizione. Anche chi deve iscriversi ai corsi ai Centri di formazione professionale regionali, nelle Regioni che hanno aderito ossia Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, dovrà farlo online.

Procedura cartacea per le scuole dell’infanzia

Un’eccezione fanno le scuole dell’infanzia, per le quali la procedura resta cartacea. L'adesione delle scuole paritarie al sistema delle iscrizioni on line resta, invece, sempre facoltativa.

App per guidare alle scelta della scuola superiore

Per gli studenti di terza media, che dovranno scegliere la scuola secondaria di secondo grado da frequentare, da quest’anno c’è una novità: l'app “Scuola in chiaro”. L’applicazione, messa in campo dal Miur, consente a ragazzi e genitori di consultare informazioni dettagliate, come il numero degli alunni o la presenza di palestre, su ogni istituto attraverso i Qr code. L’app può essere facilmente scaricata su ogni cellulare e tablet e permette di fare un tour virtuale all'interno degli istituti. Con questo strumento è possibile visualizzare i dati sui risultati scolastici degli studenti, le caratteristiche del personale docente e delle strutture scolastiche, l'organizzazione oraria, le dotazioni e le attrezzature di ogni scuola. Su 'Scuola in Chiaro' è infine possibile consultare il rapporto di autovalutazione di ciascun istituto di formazione, con i dati di confronto dei risultati di apprendimento degli alunni tra scuole della stessa tipologia.