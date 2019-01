Siena, 63enne ucciso in fornace. Fermata una minore: voleva stuprarmi

Un uomo di 63 anni, di origini marocchine, è stato ucciso con diverse coltellate alla schiena dentro una fornace di laterizi. È successo a Castelnuovo Scalo, in provincia di Siena. Per l'omicidio è stata fermata dai carabinieri una ragazza minorenne. La giovane avrebbe ammesso di aver ucciso l'uomo, ma ha raccontato che lui l'avrebbe aggredita e stava tentando di stuprarla. Nei confronti della ragazza, che ora si trova in un centro di accoglienza per minori nel Fiorentino, è stato emesso dalla procura minorile di Firenze un decreto di fermo di indiziato di delitto.

Ucciso da sei o sette coltellate

L’allarme per la morte del 63enne è scattato nella tarda serata di ieri. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, aveva lavorato per anni nella fornace. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno trovato il corpo senza vita - nudo e con numerose ferite di arma da taglio sul volto e sul busto - in uno degli appartamenti dati in dotazione agli operai della fornace. Sembra che l’uomo continuasse a vivere lì anche se aveva smesso di lavorare. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato ucciso da sei o sette coltellate.

