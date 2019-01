Meteo, le previsioni di sabato 5 gennaio

Il freddo non molla la presa. Nuove nevicate sono previste fino in pianura sul basso Adriatico e la dorsale appenninica meridionale. Condizioni soleggiate ma molto fredde al mattino al Nord e su Lazio e Toscana con gelate diffuse. Temperature in ulteriore calo con forti venti settentrionali e mari molto mossi o agitati. Nel fine settimana l’anticiclone delle Azzorre si estenderà temporaneamente sull’Italia portando tempo più stabile. Correnti più miti faranno salire le temperature massime. Anche al Sud il freddo è previsto in forma più attenuata rispetto ai giorni scorsi. La quota neve sarà in rialzo.

Le previsioni al Nord

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato ma freddo soprattutto nella notte e prime ore del mattino con gelate diffuse e temperature minime tra -6 e -3 gradi. Deboli nevicate sulle Alpi di confine, in Alto Adige e Valtellina. In giornata rinforzo dei venti di Foehn sulle Alpi occidentali e pianure adiacenti. L’effetto dei venti porterà, nella giornata di domenica, fino a 15 gradi in Piemonte e Lombardia.

Le previsioni al Centro

Locali addensamenti al mattino sui versanti tirrenici. Possibili nevicate sulla dorsale laziale e abruzzese dai 600 metri di quota. Temperature minime sotto lo zero dai -1° di Roma ai -3 di Firenze e -5 di Arezzo. Temperature massime in rialzo con massime tra 5 e 9 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo in lieve miglioramento ma sono ancora previste deboli e locali precipitazioni con quota neve bacca ma in graduale rialzo. Possibili nevicate su Molise, nord della Puglia, Reggino e Sicilia settentrionale. Ancora molto ventoso con mari molto mossi. Piogge anche in Sardegna.