Due euro di coperto per il cane al seguito del cliente. È questa la novità che un ristorante di Albettone (Vicenza) introdurrà a partire da martedì 1 gennaio 2019 per parificare la presenza dei commensali a due e quattro zampe. Nel coperto sono compresi la ciotolina per l'acqua e il costo delle eventuali operazioni di disinfezione dopo che l'animale ha lasciato il locale.

I motivi della decisione

Nella scelta dei ristoratori non c'è nessun intento punitivo verso i cani e i loro padroni: "Nessuna discriminazione, gli animali da noi sono sempre stati benvenuti - hanno spiegato infatti David, Fabio e Joe Formaggio, titolari del locale - semplicemente sempre di più i padroni di cani portano il proprio animale domestico con sé, e questo implica qualche accortezza in più che di fatto rende a tutti gli effetti l'animale un commensale. Di qui la scelta di praticare lo stesso coperto".

Disagi e rischio polemiche

Il ristorante, gestito da decine di anni dalla famiglia, che ha tra i sui membri anche il sindaco del paese, è tra i più frequentati della Riviera Berica ed i titolari non temono polemiche per questa novità. "Anche nel corso delle scorse settimane abbiamo dovuto discutere con un paio di clienti che si sono presentati alla nostra porta con cani di grossa taglia - ha sottolineato Fabio Formaggio - non è ipotizzabile che chi viene qui con la famiglia si trovi al fianco un alano più alto del bimbo undicenne, che sbava e puzza di umidità". Situazioni che alla fine si riescono comunque spesso a risolvere senza strascichi: "A questi clienti abbiamo proposto una comoda sistemazione protetta per il loro animale e hanno capito. Crediamo che il buon senso possa prevalere".