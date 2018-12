Bimba di 22 mesi muore soffocata da uno gnocco in Alto Adige

Bimba di 22 mesi muore soffocata da uno gnocco. La piccola è morta all’ospedale di Padova dopo alcuni giorni di agonia, ma i fatti sono accaduti a Terento, in Alto Adige. La piccola sarebbe rimasta soffocata con un boccone, mentre si trovava con una conoscente, durante un pasto qualche giorno fa. Le sue condizioni sono sembrate sin da subito molto gravi e per questo la bambina è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Padova.

Il precedente

Pochi giorni fa a Roma una bambina di 5 anni, Matilde, è morta per un pezzo di wurstel andatole di traverso. La bimba è deceduta dopo tre giorni di agonia all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Proprio il responsabile di Pediatria dell'emergenza del nosocomio romano, Antonino Reale, ha fatto sapere che ogni anno in Italia sono 50 i bimbi che muoiono per soffocamento da corpo estraneo e in quasi la metà degli incidenti l'adulto era presente.