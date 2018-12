Cosenza, sequestrati oltre 1 milione di giocattoli e addobbi di Natale

Maxi sequestro di giocattoli, decorazioni e addobbi di Natale a Cosenza. La guardia di finanza ha tolto dal mercato oltre un milione di prodotti che non rispettavano i contenuti minimi informativi obbligatori per legge e che erano potenzialmente pericolosi per i consumatori. Quattro le imprese coinvolte, che vendevano sia nell’area urbana sia nella prima periferia della città.

Gli articoli violavano le regole sulla sicurezza e sulla trasparenza

Durante l’operazione, le fiamme gialle hanno scoperto migliaia di articoli, quasi tutti a tema natalizio, che violavano le regole sulla sicurezza e sulla trasparenza: decorazioni, addobbi, giocattoli, stickers e prodotti simili già posizionati sugli scaffali, pronti per essere venduti. Altre grosse quantità di articoli dello stesso tipo, poi, sono state trovate dentro scatoloni sigillati e nascosti nei magazzini vicini ai negozi sotto accusa.

Sequestrati oltre un milione di gadget natalizi

Tra gli articoli più pericolosi per la salute dei clienti, soprattutto per i bambini che li avrebbero usati, c’erano i giocattoli di Natale elettronici: a causa della scarsa qualità del materiale utilizzato, sono risultati molto fragili. La guardia di finanza ha sequestrato in totale oltre un milione di gadget natalizi e i quattro rivenditori sono stati segnalati alle autorità amministrative competenti per l'accertamento delle violazioni e per la confisca dei beni sequestrati.