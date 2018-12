Niente più esibizioni per gli artisti di strada nel centro storico di Como dal 21 dicembre fino all'Epifania. Lo ha stabilito il sindaco Mario Landriscina firmando un'ordinanza comunale. La decisione è stata presa in vista del grande afflusso di turisti e visitatori previsto per la kermesse "Como Città dei Balocchi".

L'ordinanza comunale

Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 22 dicembre e sarà valido fino all'Epifania. "Nei giorni 22-23-24-25-26-29-30-31.12.2018 e 1-5-6.01.2019 e nelle aree del Centro Storico evidenziate nella planimetria allegata – si legge nell'ordinanza comunale – è vietata qualsivoglia esibizione da parte di artisti di strada". La violazione di questa disposizione comporterà una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Il trasgressore "è tenuto all'immediata sospensione dell'esibizione e al ripristino dei luoghi a propria cura e spese".

Decisione presa per il grande afflusso di turisti

"La presenza degli artisti di strada costituisce una fonte di rischio per la gestione dei flussi delle persone – si legge sul sito del comune di Como - ostruiti dagli assembramenti di quanti si fermano per assistere alle esibizioni, con il rischio di creare intralcio alle vie di fuga". La decisione di bandire gli artisti di strada per il periodo natalizio è stata presa anche in vista grande afflusso di persone previsto per la rassegna "Como Città dei Balocchi", che propone proiezioni in varie piazze, un mercatino natalizio e altre attrazioni.