La città di Trento si prepara a dare l’ultimo saluto ad Antonio Megalizzi, il giornalista 29enne ucciso durante l’attentato di Strasburgo dello scorso 11 dicembre. Oggi, alle 14.30, si svolgono i funerali nel Duomo della città. Prevista la presenza, tra gli altri, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per rendere omaggio al giovane, la vignetta di Mauro Biani che ritrae "Antonio, l'europeo" da ieri sera, viene proiettata su Palazzo Pretorio, in piazza Duomo, al posto delle luci di Natale.

Bandiere a mezz’asta in segno di lutto

Oggi in tutta Italia le bandiere italiana ed europea sono a mezz’asta sugli edifici pubblici, in segno di lutto. Da ieri mattina, nella chiesa di Cristo Re in via Giacomo Bresasola, è stata aperta la camera ardente per dare l’ultimo saluto al reporter trentino. Resterà aperta fino al momento del funerale. Sempre ieri, l’esame strumentale sulla salma ha confermato la causa del decesso: è stato un proiettile alla testa ad uccidere il 29enne. Prevista per il 21 dicembre una fiaccolata organizzata dai compagni di corso per ricordare Megalizzi.