Preallerta per neve e gelo in 4 regioni italiane: Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Sulla base delle informazioni fornite dalla Protezione civile, il gruppo Ferrovie dello Stato ha attivato il piano di preallerta per neve e gelo. I servizi e le linee potranno subire modifiche sulla base di un ulteriore peggioramento meteo.

Cosa prevede il piano di preallerta

Per far fronte in maniera tempestiva alle eventuali criticità provocate dal maltempo, saranno attivi presidi tecnici degli impianti nevralgici e corse raschia-ghiaccio per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica. Oltre 200 persone, tra operatori della circolazione e tecnici, sono pronte ad intervenire in caso di necessità per eseguire specifici controlli sull'infrastruttura. Previsto inoltre, il potenziamento dei servizi di assistenza ai viaggiatori nelle stazioni interessate con oltre 400 addetti per fornire informazioni sulla riprogrammazione dei servizi di trasporto.