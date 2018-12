Discarica Malagrotta, Procura chiede rinvio a giudizio per Cerroni

La Procura di Roma ha chiesto per il “re dei rifiuti” Manlio Cerroni e per altre sei persone il rinvio a giudizio per il malfunzionamento, tra il 2006 e il 2013, di due impianti Tmb (trattamento meccanico-biologico) a Malagrotta. L’ex patron della discarica situata a Ovest di Roma era stato invece assolto lo scorso novembre dall’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Estinti per prescrizione i reati di traffico illecito di rifiuti e la frode in pubbliche forniture.

La discarica chiusa nel 2013

La discarica, aperta nel 1974, è stata chiusa ufficialmente l’1 ottobre 2013 dall’allora sindaco di Roma Ignazio Marino e dal governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti. Una prima chiusura era già stata ipotizzata nel 2004 e poi nel 2007. Il 31 maggio 2013 l’Italia è stata ammonita dalla Commissione europea per lo stato delle discariche laziali, con particolare riferimento a quella di Malagrotta, ritenuta non a norma perché contenente rifiuti non trattati adeguatamente prima di essere depositati nel centro di raccolta.