Meteo, le previsioni di domani venerdì 14 dicembre

Prosegue il flusso di perturbazioni dirette verso l’Italia. Lo scontro con l’aria fredda preesistente dà luogo a nevicate a bassa quota. Fiocchi bagnati si sono avvistati a Bologna fino al modenese. Neve più importante ha interessato le colline senesi in Toscana, l’Umbria, l’Abruzzo e i rilievi del Lazio (coltre bianca nelle zone terremotate di Accumuli e Amatrice). Venerdì proseguirà la fase perturbata sulle regioni del Centro con nuove nevicate a bassa quota. Questa fase di gelo riserverà altre sorprese: da domenica la neve comincerà ad imbiancare il Piemonte e la Lombardia per poi estendersi rapidamente all’Emilia e alla Toscana. Sono previsti accumuli anche in pianura.

Le previsioni al Nord

Tempo buono sulle regioni del Nord Ovest con prevalenza di schiarite. Molto freddo al mattino con minime tra -2° e -4°C. Neve a tratti in pianura con qualche fiocco di neve fino a Bologna e nei fondo valle appenninici emiliani. Piogge sulla Romagna e, occasionalmente, sulle coste venete e della Venezia Giulia. Temperature in calo con massime tra 3 e 6 gradi.

Le previsioni al Centro

Piogge e rovesci già dalle prime ore del mattino sul Lazio in veloce estensione anche a Marche ed Umbria. La quota neve sarà di 300-400 metri sulla dorsale tosco emiliana e di 900 metri su quella umbro marchigiana. Molto nuvoloso anche in Toscana con piogge sparse sulle province meridionali e neve sui rilievi. Tendenza ad un graduale miglioramento verso sera. Temperature stabili e comprese tra 7 e 11 gradi.

Le previsioni al Sud

Piogge in Abruzzo, Molise ed alta Puglia con quota neve in temporaneo aumento a 1200 metri di quota. Tempo migliore sulle restanti regioni ad eccezione della Sardegna dove la giornata sarà perturbata con piogge e possibili temporali. Entro sera peggiora ovunque. Temperature massime in rialzo comprese tra 13 e 17 gradi.