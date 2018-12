La Babbo Running torna a Milano: il programma dell'edizione 2018

Milano si prepara all'ottava edizione della Babbo Running, la tipica corsa natalizia non competitiva in costume. Nata nel 2011, è un evento aperto a tutti che è cresciuto negli anni coinvolgendo appassionati di tutte le età. La partenza è fissata per il 15 dicembre alle ore 15 da Parco Sempione. Ecco i dettagli dell'evento:

Il programma dell'evento

La Babbo Running prevede cinque chilometri di corsa a ritmo libero. La partenza è alle 15 in piazza del Cannone, dentro Parco Sempione. Alle 11 ci sarà l'apertura del "Babbo Running Village" e, alle 14, andranno in scena attività di intrattenimento e animazione. L'arrivo della corsa è lo stesso della partenza, nel parco situato alle spalle del Castello Sforzesco. Alle 16 sarà inoltre allestito un rinfresco, seguito da altre attività di animazione fino alle 17, orario di chiusura dell'evento.

Quota di iscrizione

L'iscrizione a prezzo ridotto è possibile fino al 14 dicembre: 13 euro per gli adulti dai 14 anni in su, 11 euro per gli adulti in gruppi di almeno 4 persone e 5 euro per i bambini fino a 13 anni accompagnati da un adulto iscritto. Effettuando l'iscrizione in loco il giorno della manifestazione il costo sale a 15 euro per gli adulti, mentre rimane fissata a 5 euro la quota per i bambini. L'iscrizione può essere effettuata sia online con pagamento tramite carta di credito che nei punti vendita ufficiali di Milano, compilando la scheda di iscrizione e versando la quota in contanti.

Il kit di gara

Il kit di gara compreso nella quota di iscrizione prevede, per gli adulti, un vestito completo di Babbo Natale, pettorale di gara, sacca e i gadget offerti dagli sponsor. Per i bambini ci saranno invece il cappellino di Babbo Natale e il pettorale. Con la quota versata per la manifestazione, inoltre, si ha diritto ad assistenza medica, assicurazione e al rinfresco allestito al termine della gara. Il kit di gara può essere ritirato in loco il giorno della manifestazione, dalle 11 alle 14:45, presso il Babbo Running Village allestito in piazza del Cannone.



Prossimi appuntamenti

La Babbo Running è già andata in scena a Firenze e a Novara, rispettivamente l'8 e il 9 dicembre, mentre è stato rinviato causa maltempo l'appuntamento di Catanzaro. Dopo la manifestazione di Milano del prossimo 15 dicembre, farà tappa il giorno successivo a Brescia, il 22 a Como e il 23 a Bergamo e Piacenza.