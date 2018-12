I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio che si è diffuso nell’impianto per il trattamento dei rifiuti Tmb Salario a Roma l’11 dicembre. Durante le azioni di spegnimento del rogo sono state riprese alcune immagini della situazione dall’alto, con un video dall'elicottero, pubblicato su Storyful, in cui si vede un’enorme nube di fumo ricoprire la zona del quadrante Trieste Salario.

Forte odore di fumo

Per sedare le fiamme sono stati inviati sul posto decine di pompieri (FOTO). L'incendio si è sviluppato in un capannone di circa 2.000 metri quadrati dell'impianto di rifiuti. Vigili del Fuoco e carabinieri sono intervenuti dalle 4.30 della mattina. Ai residenti è stato consigliato di rimanere in casa e tenere le finestre chiuse a causa dell’odore acre del fumo.