Migliorano le condizioni di 4 dei 7 giovani ricoverati in gravi condizioni dopo essere stati coinvolti nella calca che si è scatenata, nella notte tra venerdì e sabato, nella discoteca “Lanterna Azzurra Clubbing” di Corinaldo, dove in seguito a un’ondata di panico sono morti 5 adolescenti e una giovane mamma (LE VITTIME). Secondo quanto trapela dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove i feriti sono arrivati in codice rosso, tra i ragazzi in miglioramento c'è una giovanissima che ieri è uscita dal coma farmacologico a cui era stata indotta e ha cominciato a respirare autonomamente, come ha riferito la mamma. Tutti i feriti, giovani di età compresa tra 14 e 20 anni, continuano a essere ricoverati nel reparto di rianimazione: per tre di loro, i medici parlano ancora di condizioni critiche ma stabili. In mattinata sarà diffuso un altro bollettino medico ufficiale della direzione sanitaria.

Identificato chi ha usato lo spray: fermato per droga

Nella giornata di domenica, gli investigatori hanno individuato, sulla base di alcune testimonianze, chi avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino (COS'È) all'interno del locale, scatenando il fuggi fuggi generale che ha poi portato alla tragedia. Si tratta di un quindicenne, al momento in stato di fermo per la droga che gli è stata trovata in casa, ma nessuna prova lo collega a quanto avvenuto venerdì sera: non ci sono infatti né video in cui compare né immagini del momento in cui sarebbe stata utilizzata la bomboletta (IL VIDEO DELLA RESSA E DEL CROLLO). Secondo gli investigatori, non c’è ancora una certezza definitiva che sia stata quella la causa che ha scatenato il panico. Oggi il ragazzo sarà sentito, mentre si va chiarendo anche l’aspetto legato alla sicurezza del locale (LA TESTIMONIANZA DELL'UOMO CHE HA PERSO LA MOGLIE).

Caos sui biglietti

Gli investigatori continuano a lavorare anche sull'altro filone, quello sulla sicurezza del locale e il numero di persone presenti. Si cerca anche di capire quanti biglietti siano stati venduti per il dj-set di Sfera Ebbasta. Sabato Conte e Salvini, dopo aver parlato con chi sta indagando, avevano sostenuto che erano stati venduti 1.300-1.400 biglietti. Ma ieri il comandante provinciale dei carabinieri ha fornito una cifra molto più bassa. I biglietti venduti sono stati 680, quelli staccati quasi 500. La capienza della sala del concerto era di 459 persone. Secondo il presidente del sindacato italiano locali da ballo Maurizio Pasca però "i numeri di cui parlano i carabinieri si riferiscono solo ai biglietti che riportano il timbro Siae". Tutti sanno, aggiunge a Sky tg24, "che si vendono anche biglietti non ufficiali" (COME FUNZIONA IL SISTEMA PER VENDERE DI PIU').