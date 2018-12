Due persone sono morte in un incendio che si è sviluppato in uno scantinato di un edificio a Reggio Emilia. Le fiamme sono divampate ieri sera intorno a mezzanotte in una palazzina di 4 piani in via Turri, nei pressi della stazione ferroviaria, e hanno prodotto molto fumo. Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora sul posto.

Due bambini in gravi condizioni

Le due vittime sarebbero un uomo e una donna stranieri. Oltre alle due vittime, recuperate sulle scale, sono rimaste intossicate una quarantina di persone, tra cui una donna e tre minori che sono ricoverati in codice rosso. Di questi, due bambine sarebbero molto gravi: una è stata portata in eliambulanza all’ospedale di Fidenza e l’altra è ricoverata a Milano e si trovano in camera iperbarica. Restano sconosciute, al momento, le cause del rogo ma nella zona da tempo è stato lanciato l'allarme a causa delle cantine occupate. Sul posto, sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Reggio Emilia, Sant'Ilario e Guastalla, con due autoscale e un carro aria da Modena. Sul posto anche Polizia e Carabinieri.