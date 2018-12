Meteo, le previsioni di domani venerdì 6 dicembre

La giornata di venerdì sarà quella che segnerà un profondo cambiamento meteo. Dal tempo stabile e mite passeremo ad una fase molto più dinamica con l’arrivo di forti venti di burrasca il giorno dell’Immacolata. Seguirà un’ondata di gelo siberiano con temperature in calo di 10 gradi. Venerdì un primo fronte raggiungerà le Alpi, le Prealpi e le regioni nord occidentali. Fiocchi di neve sono attesi oltre i 1300 metri di quota. In giornata si attiveranno forti venti di Maestrale sulla Sardegna (fino a 80 km orari), venti che successivamente interesseranno anche la Sicilia, la Calabria e la Campania.

Le previsioni al Nord

Al mattino tempo stabile con nebbie e foschie in pianura. Dal pomeriggio nubi in aumento al Nord Ovest con prime piogge su Liguria, Piemonte e Lombardia in estensione verso sera anche al settore orientale. Neve sulle Alpi di confine dai 1300 metri. Temperature in calo con massime tra 7 e 11 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo buono al mattino con nebbie e foschie nelle valli. Un peggioramento è atteso verso sera su Toscana, Umbria e Lazio con l’arrivo delle prime piogge a carattere sparso. Temperature massime stabili e comprese tra 11 e 15 gradi. Le città maggiormente coinvolte dalle piogge saranno quelle della Toscana settentrionale.

Le previsioni al Sud

Avvio di giornata con tempo buono, salvo residui piovaschi in Sicilia. Piogge in arrivo nella notte e primo mattino di sabato sulla Campania e la Calabria. Massime in lieve calo e comprese tra 14 e 18 gradi. Napoli e Reggio Calabria con 18 gradi le città più calde di venerdì. Temperature elevate anche in Sardegna.