Firenzuola, incendio in un appartamento: ustionati madre e due figli

Un incendio divampato ieri sera, 5 dicembre, in un appartamento a Firenzuola (Firenze), nell'alto Mugello, ha causato il ferimento di tre persone: si tratta di una donna di 40 anni, le cui condizioni sono gravi, secondo i sanitari, e dei suoi due figli, un bambino di otto anni e una di undici, rimasti ustionati sul 50% del corpo. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scaturito per cause accidentali durante un gioco tra i due bambini. L'ipotesi ritenuta più probabile è che i fratellini, giocando con un accendino nel salotto di casa, abbiano inavvertitamente dato fuoco al divano. Le fiamme hanno avvolto loro e la madre che, probabilmente, ha cercato di soccorrere i figli.

Madre trasferita in centro ustioni a Torino

Quando i vigili del fuoco da Borgo San Lorenzo sono arrivati sul posto, i tre feriti erano già stati presi in carico dai sanitari del 118 che li hanno trasferiti subito al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo. Qui i medici li hanno stabilizzati ma viste loro gravi condizioni hanno disposto il trasferimento: i bambini sono stati portati all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze mentre per la madre è stato organizzato dal pronto soccorso e dal 118 il trasferimento con l'elicottero al centro grandi ustionati di Torino.

I due bambini ricoverati in prognosi riservata

I piccoli sono stati ricoverati in prognosi riservata: la bambina si trova ora nel reparto di rianimazione mentre per il fratellino i sanitari del Meyer hanno disposto un immediato intervento chirurgico. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco, con l’aiuto dei carabinieri, incaricati dal pm di turno di ricostruire quanto successo e la dinamica dell'incendio.