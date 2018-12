Uno studente è rimasto ferito a Modena, sembra in modo serio, dopo l’esplosione della caldaia nell’appartamento in cui vive. La casa si trova al secondo piano di una palazzina del centro, dietro alla sinagoga. L’edificio è stato evacuato dai vigili del fuoco. In attesa dei controlli sui danni provocati dall’esplosione e dall’incendio, circa sei famiglie hanno dovuto lasciare gli appartamenti. Ancora da capire le cause dello scoppio, con il boato che è stato sentito anche in strada.