Meteo, colpo di scena per l’Immacolata: dal vento al gelo siberiano

E’ un avvio di dicembre davvero atipico, con temperature molto miti soprattutto al Centro Sud. Il trend di caldo anomalo dura da diversi mesi e ha avuto il suo apice nel mese di novembre con 3 gradi sopra la media praticamente su tutto il Paese. Ma i giorni di bel tempo stanno per finire. Un vero e proprio colpo di scena è atteso per l’Immacolata con l’innesco di venti impetuosi, mareggiate e un importante calo termico. E da lunedì 10 aria gelida di provenienza siberiana piomberà sull’Italia con ghiaccio in pianura e neve a bassa quota.

Colpo di scena per l’Immacolata

Si aprirà ufficialmente una lunga fase di freddo e di maltempo. Intense correnti nord occidentali saranno le responsabili di un primo peggioramento con venti molto forti mareggiate e un calo delle temperature. Solo il Nord Ovest beneficerà di un effimero e temporaneo aumento delle temperature per l'attivazione di caldi venti di foehn.

Il tempo sulle Alpi

Tra venerdì 7 e domenica 9 dicembre sono previste nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1000 – 1200 metri. Non saranno quantitativi eccezionali ma di sicuro effetto per tutti coloro che trascorreranno i giorni festivi in montagna. Neve attesa a Courmayeur, Bardonecchia, Sestriere, Madesimo e altre località sciistiche (specie del settore occidentale) Sempre più freddo con gelo in aumento giorno dopo giorno. Da lunedì crollo delle temperature e valori fino a -15°C.

Neve anche in Appennino

Neve nell giorno dell’Immacolata anche sull’Appennino centrale e meridionale. Sabato il limite della neve scenderà in serata sotto i 1500 metri. Domenica le temperature saranno in ulteriore calo e la quota neve si attesterà intorno ai 1000 metri

Sereno al Nord, forte maltempo al Centro Sud

Sereno sulla riviera ligure e sulle pianure lombarde e piemontesi. Coperto con pioggia debole sulla Romagna, aperture sulla laguna veneta. Attivazione di venti di foehn sulle regioni occidentali. Sereno e ventoso su Milano e Torino con 13 gradi, con temperature in rapido calo da lunedì.

Deboli piogge sulle regioni centrali. Tempo variabile a Roma con l’innesco di venti settentrionali. Deboli piogge e schiarite a Firenze con un graduale calo delle temperature. Maltempo ad Ancona con piogge più importanti e forti venti settentrionali. Mareggiate lungo il medio Adriatico.

Immacolata piovosa a Napoli con possibili temporali. Venti in rinforzo da Ovest e mari molto mossi. Situazione perturbata anche a Palermo per venti molto forti e mareggiate. Le piogge interesseranno anche il versante adriatico.