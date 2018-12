Sedici feriti, uno in gravi condizioni: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel comune di Opicina, in provincia di Trieste, tra un furgone con a bordo una decina di migranti e alcune auto. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone sarebbe andato a sbattere contro le macchine mentre cercava di sfuggire alle forze dell'ordine che lo avevano intercettato e volevano fermarlo per un controllo.

La ricostruzione

Il furgone - un Fiat di colore bianco - era inseguito da una pattuglia dei carabinieri quando, in una zona con doppia curva sulla strada per Monrupino, si è scontrato frontalmente con una Skoda di colore rosso con targa slovena con a bordo tre donne, che proveniva in direzione opposta. A bordo del furgone viaggiavano 12 migranti (non 14 come emerso in un primo momento) pachistani o afgani e due passeur (entrambi extracomunitari). Secondo il Sores, Sala operativa regionale emergenza sanitaria, sono 16 le persone rimaste ferite e portate in diversi ospedali. Uno dei due passeur sarebbe in gravi condizioni.

L’incidente a mezzogiorno sul Carso triestino

Il furgone ha targa italiana ed è di quelli da noleggio. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno nella zona di Monrupino, sul Carso triestino, dove i passeur provenienti dalla vicina Slovenia abbandonano i migranti dopo averli accompagnati oltre confine. Appena è scattato l’allarme, sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso e anche un elicottero.

Data ultima modifica 04 dicembre 2018 ore 14:58