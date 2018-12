È di un morto e cinque feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 5 del mattino a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. Un’auto con a bordo sei giovani tra i 24 e i 31 anni, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, è uscita di strada facendo un volo di 25 metri in un dirupo.

Cinque ragazzi ricoverati

La vittima è un ragazzo di 25 anni di Castellarano, morto per i gravi traumi riportati nell’incidente, mentre gli altri cinque giovani, tutti dello stesso paese del Reggiano, sono ricoverati in gravi condizioni più o meno gravi tra gli ospedali di Reggio Emilia, Parma, Sassuolo e Scandiano. La salma del 25enne è stata messa a disposizione della Procura reggiana, titolare dell'inchiesta che verrà aperta per far luce sulla dinamica dell’incidente.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Castellarano che, assieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Castelnovo Monti, hanno proceduto ai primi rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, l'auto viaggiava da Sassuolo verso l’Appennino lungo la Strada Provinciale 486 R quando è uscita di strada ed è precipitata da un dirupo per 25 metri.