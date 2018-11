Meteo, le previsioni di domani giovedì 29 novembre

L'alta pressione si estenderà sull'Italia per qualche giorno. Ne conseguirà tempo in prevalenza asciutto, in molti casi soleggiato ma con temperature sempre più rigide. Le miti correnti di scirocco verranno sostituite da aria più fredda proveniente dai Balcani. Si sta configurando uno dei più classici scenari autunnali con venti di bora e tramontana, nebbie in pianura e freddo soprattutto al mattino. Nei prossimi giorni i valori notturni saranno particolarmente bassi con gelo al Nord e nelle aree interne del Centro. Anche a Roma le minime scenderanno fino a 3-4 gradi mentre al Sud non si andrà sopra i 10 gradi.

Le previsioni al Nord

Tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Locali nebbie in pianura al mattino, in miglioramento nel corso del giorno. Dalla sera arrivo di velature e stratificazione a partire dalle regioni occidentali. Temperature in ulteriore calo con massime comprese tra 7 e 10 gradi. Al mattino le città più fredde saranno Belluno con -4* e Pordenone, Cuneo e Bolzano con -2°C. Tendenza ad un ulteriore raffreddamento.

Le previsioni al Centro

Tempo stabile anche sulle regioni centrali. Poco nuvoloso sull’area tirrenica con tanto sole lungo le coste. Nubi sparse nelle zone interne e lungo la dorsale appenninica. Spesso nuvoloso anche sull’Adriatico ma senza piogge. Temperature stazionarie e massime comprese tra 9 e 12 gradi.

Le previsioni al Sud

Si conclude la fase fortemente perturbata. Piogge sporadiche potranno ancora interessare il Molise, la Basilicata e la Puglia ma la tendenza è ad un deciso miglioramento. Poco nuvoloso sulle altre zone con temperature stabili e massime fino a 16 gradi. Dopo aver soffiato con particolare intensità nella giornata di mercoledì anche i venti saranno in attenuazione.