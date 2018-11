Meteo, le previsioni di domani mercoledì 28 novembre

Ricca di sorprese la settimana in corso con tempo estremamente variabile su tutte le nostre regioni. Da mercoledì è atteso un forte abbassamento delle temperature che raggiungerà il suo culmine in prossimità del fine settimana. Il mese di novembre si chiuderà con gelo, piogge forti e neve a bassa quota.

Le previsioni al Nord

Prevalenza di tempo buono con nebbie insistenti al mattino sulle pianure centro orientali. Velature sparse in giornata ma senza eventi significativi. Inizieranno ad affluire correnti fredde dai Balcani e la bora sull’alto Adriatico. A Trieste le raffiche raggiungeranno i 100 km orari. Ci sarà un calo generalizzato delle temperature con Torino, Milano, Venezia e Bologna poco al di sopra dei 10 gradi a mezzogiorno.

Le previsioni al Centro

Nuvoloso in Abruzzo con deboli nevicate oltre i 700 metri, in miglioramento nel corso del giorno. Tempo poco o parzialmente nuvoloso sulle altre regioni con temperature in calo e comprese tra 10 e 12 gradi. In diminuzione anche le minime. Venti settentrionali in aumento con raffiche importanti sia sul versante adriatico che quello tirrenico. Mari molto mossi.

Le previsioni al Sud

Ancora in azione il vortice ciclonico che martedì ha portato forte maltempo. La nuova giornata sarà contraddistinta da piogge su Molise, Puglia e basso Tirreno. Dai modelli le città più piovose di mercoledì risultano Bari e Crotone. E’ prevista neve sui rilievi a partire dai 1000-1300 metri. Temperature in calo con massime comprese tra 10 e 15 gradi. Giornata soleggiata in Sardegna con valori diurni fino a 17 gradi.