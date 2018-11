Un uomo di 93 anni ha ucciso la moglie 91enne, gravemente malata, e si è poi buttato dalla finestra del terzo piano precipitando su un marciapiede, davanti all'ingresso di un supermercato. È successo intorno alle 6.30 a Bologna, in via Montefiorino, in zona stadio. L'anziano avrebbe lasciato un biglietto in cui chiede scusa per il gesto. Sul posto è intervenuta la Polizia.