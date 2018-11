Il weekend che inizia sabato 24 novembre sarà all’insegna di un clima tipicamente autunnale, con nuvole e pioggia su gran parte d'Italia (LE PREVISIONI). Parziale eccezione per le regioni del Sud dove si avranno condizioni meteo più soleggiate ma comunque caratterizzate da velature in transito, in particolare su Calabria e Sicilia. Le temperature caleranno al nordovest, in Toscana e nel settore occidentale dell'Emilia-Romagna. Un lieve aumento è invece previsto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, più marcato sulla Sardegna. Le minime invece segneranno un rialzo quasi ovunque.

Le previsioni al Nord

Sulla zona settentrionale della penisola sono previste nubi estese e compatte su tutte le regioni, con piogge diffuse e persistenti ma non particolarmente intense. Nel corso del pomeriggio e della serata sono attesi anche dei temporali, localmente forti sulla Liguria di levante. In nottata torna invece il sereno sulla parte orientale dell’Emilia-Romagna. La visibilità sarà ridotta sulla Pianura Padana per via delle precipitazioni mentre, in mattinata, foschie dense e locali banchi di nebbia si formeranno lungo i litorali romagnoli. Prevista la neve sopra i 1500 metri.

La situazione al Centro e in Sardegna

Molte nubi copriranno le regioni del Centro Italia. In particolare, la Toscana settentrionale sarà interessata da piogge diffuse e isolati temporali, localmente forti nel pomeriggio-sera, mentre sul resto della regione le precipitazioni assumeranno carattere più sparso. Qualche locale piovasco è atteso, nel pomeriggio, anche sul settore nord delle Marche e temporali sono previsti in Umbria e Abruzzo occidentale. Dal primo mattino le piogge tenderanno a interessare anche il Lazio, con fenomeni anche di forte intensità. Nuvolosità variabile sulla Sardegna ma senza la presenza di pioggia.

Le previsioni al Sud

A differenza del Centro e del Nord, il tempo sarà più soleggiato al Sud, ma comunque caratterizzato dalla presenza di spesse velature e temporanei addensamenti pomeridiani su Calabria e Sicilia. In mattinata si assisterà alla formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sul settore centro-meridionale della Puglia. Deboli piogge o rovesci sparsi previsti su Campania settentrionale, aree interne del Molise e in serata anche sulla Sicilia.