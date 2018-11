Bari, 18enne ai domiciliari evade per cantare con neomelodico

“Evade” dai domiciliari per festeggiare il suo 18esimo compleanno, esibendosi in strada insieme al suo cantante neomelodico preferito. È successo a Bari, dove un neo maggiorenne condannato per tentata estorsione e posto alla “permanenza in casa”, l’equivalente per i minori degli arresti domiciliari, è stato trasferito nel carcere minorile Fornelli a causa della “bravata”. Fatali sono stati i selfie: le immagini e i video dell’esibizione finiti sui social non sono infatti sfuggiti ai carabinieri né all’autorità giudiziaria minorile.

La festa sotto casa

Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, per festeggiare il suo compleanno gli amici del ragazzo avevano organizzato un'esibizione in strada, sotto la sua abitazione, del suo cantante neomelodico preferito. Il 18enne però, residente nel borgo antico di Bari, non ha resistito ed è sceso per duettare con lui, violando così il provvedimento cautelare. Selfie e filmati hanno immortalato il momento, finendo poi in rete e sotto gli occhi dell’autorità giudiziaria.

La tentata estorsione

Il ragazzo era stato arrestato quasi un anno fa quando, poco più che 17enne, ha tentato di estorcere denaro, in concorso con altre due persone, all’imprenditore che, per conto del Comune, stava allestendo l’albero di Natale in piazza Ferrarese. Condannato in primo grado e in appello e finito inizialmente in carcere, i giudici minorili avevano poi modificato la misura cautelare nei confronti del giovane imputato, concedendogli appunto la “permanenza in casa”. Misura che ora è stata nuovamente aggravata, a causa dei festeggiamenti in strada.