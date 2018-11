Maltempo: allagamenti e frane a Genova, un disperso

Le forti piogge che hanno colpito Genova nelle ultime 24 ore hanno provocato frane e smottamenti. Si cerca una persona che potrebbe essere stata travolta dalle acque del torrente Varenna, dove una frana a San Carlo di Cese ha isolato 250 abitanti del paese. I cittadini attendono che i tecnici mettano in sicurezza un passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale. Oggi il maltempo ha dato una tregua, ma nel ponente di Genova si contano i danni per gli allagamenti di ieri sera soprattutto nell'area di Prà (IL METEO IN LIGURIA).

La ricerca del disperso

I vigili del Fuoco hanno spiegato che è cominciata una ricerca lungo il sottostante torrente Varenna "perché nei giorni scorsi si era notato un accampamento con una tenda lungo le sponde". Lungo il greto è stata trovata una porzione della tenda.

Protezione civile a lavoro nella frazione isolata

Nella frazione di San Carlo di Cese è al lavoro dalla scorsa notte la protezione civile di Genova e della Liguria. L'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha effettuato un sopralluogo insieme a Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile del comune, e Paola Bordilli, assessore sviluppo economico del comune di Genova. I tre hanno incontrato una delegazione dei circa 200 residenti rimasti isolati per organizzare gli interventi per consentire loro di raggiungere Genova. In particolare saranno predisposti autobus dedicati per portare i bambini a scuola. L'obiettivo primario è mettere in sicurezza un percorso pedonale per superare il tratto di strada crollato.

Al via i lavori sulla strada crollata tra Santa Margherita e Portofino

Domani, intanto, inizieranno i lavori sulla strada provinciale 227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, crollata in diversi tratti il 29 ottobre scorso sotto i colpi della violenta mareggiata che ha danneggiato molte località costiere della Liguria. Ad annunciarlo è stato il consigliere responsabile alla viabilità per la Città metropolitana Franco Senarega, dopo un sopralluogo insieme ai tecnici della ex provincia spiegando che l'obiettivo è di aprire la strada al passaggio pedonale entro Natale. "Cominceremo con la costruzione della passerella pedonale nel tratto crollato - spiega Senarega - contestualmente dovremo lavorare per ripristinare il tratto compreso tra il Castello Bonomi Bolchini e la curva della Carega, dove comincia il crollo totale della carreggiata. A Natale la passerella sarà percorribile", dice Senarega.

Data ultima modifica 11 novembre 2018 ore 17:29