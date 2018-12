Terremoto in Puglia, scossa di magnitudo 3.5 in provincia di Bari

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Puglia, in particolare a Bari e nei comuni limitrofi e nelle province di Bat e Matera. Secondo i dati dell'Ingv, la magnitudo del sisma è del 3.5. L’epicentro è stato localizzato a circa 5 km a nord est di Altamura a una profondità di 38 km. Diverse persone sono scese in strada e numerose sono state le chiamate alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Il Comune ha disposto per il resto della giornata la chiusura delle scuole e degli edifici pubblici comunali per verifiche e controlli. Dopo la grande paura, non si segnalano per fortuna danni a persone o cose.



"Non sono stati segnalati danni, ma solo tanta paura tra i cittadini, che si sono rivolti alle Sale operative dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile regionale per avere informazioni e rassicurazioni", precisano infatti dalla protezione civile regionale.

Circolazione dei treni ripresa dopo le verifiche

Sospesa in via precauzionale, per circa due ore, la cricolazione dei treni sulla linea Bari-Taranto e tra Gioia del Colle e il capoluogo. Dopo le verifiche dei tecnici di Rfi, è ripresa la circolazione ferroviaria.

Durante l'interruzione, tre treni regionali hanno registrato ritardi compresi fra 30 e 70 minuti, quattro sono stati cancellati e due limitati nel percorso e sostituiti con autobus.

Sciame sismico a Siena

Sciame sismico ieri mattina a Castiglione d'Orcia nel Senese. Una decine di scosse di terremoto - la più forte di magnitudo 2.4, - sono state registrate a circa 4 km da Castiglione d’Orcia con ipocentro a una profondità di 9 km. Le scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione, anche in questo caso per fortuna non si sono segnalati danni. La gente per la paura è scesa in strada.

Data ultima modifica 09 novembre 2018 ore 17:31