Continua fino alle 18 di oggi l’allerta gialla in Liguria. L'Arpal (Agenzia regionale per l'ambiente) segnala che piogge diffuse e temporali interesseranno tutte le zone della regione.(IL METEO). La zona di Genova è stata colpita dalla pioggia anche nella notte: da mezzanotte ha piovuto in modo abbondante su Santa Margherita Ligure, a Genova Nervi, a Camogli, a Genova Quarto, ma anche alla Presa di Bargagli e Rapallo, oltre che a Monte di Portofino e a Sant’Ilario. Diversi i danni: a Santa Margherita, a causa di una frana, dovuta alle piogge abbondanti, un treno è deragliato (FOTO). Mentre a Portofino nella piazzetta, cuore del borgo, c’è stato un cedimento, sempre a causa del maltempo. In entrambi i casi, non si registrano feriti.

Le previsioni meteo in Liguria

Nella giornata di oggi, il flusso umido meridionale si rinforzerà ancora portando piogge diffuse e persistenti, in particolare sul Centro-Ponente della regione. Fenomeni più isolati e intermittenti su estremo Levante, dove saranno possibili anche locali schiarite. Venti moderati settentrionali a Ponente con locali rinforzi nel pomeriggio, moderati di scirocco a Levante. Il mare sarà mosso. Domani ancora cielo molto nuvoloso e piogge, soprattutto nella prima parte della giornata.